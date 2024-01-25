Администрация президента США Джо Байдена скрывает тот факт, что в зоне украинского конфликта погибли как минимум 400 американских граждан. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Наш друг Линдси Грэм (старший сенатор США от штата Южная Каролина. - Прим. ред.) говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли», - передает его слова телеканал «360».

При этом военный эксперт не уточнил, откуда взял такие данные. Отставной полковник также считает, что после окончания конфликта Владимир Зеленский переедет «в один из своих особняков на Кипре или в Италии, или, возможно, во Флориде».

Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты использовали украинский народ, «чтобы сделать что-то, что принесет пользу» Вашингтону, подчеркнув, что за последние два года Россия стала сильнее экономически и финансово.

Ранее отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина не получит от США помощи, которая необходима для выживания киевского режима. По его мнению, в настоящее время наступает конец Украины, потому что страна не может продолжить сопротивление без значительной материальной поддержки со стороны Вашингтона.