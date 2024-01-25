МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о 400 погибших на Украине американцах

Дуглас Макгрегор назвал ложью слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что никто из американцев не погиб на Украине.
Максим Крюков 2024-01-25 06:06:01
© Фото: Timothy L. Hale ZUMAPRESS.com Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена скрывает тот факт, что в зоне украинского конфликта погибли как минимум 400 американских граждан. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Наш друг Линдси Грэм (старший сенатор США от штата Южная Каролина. - Прим. ред.) говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли», - передает его слова телеканал «360».

При этом военный эксперт не уточнил, откуда взял такие данные. Отставной полковник также считает, что после окончания конфликта Владимир Зеленский переедет «в один из своих особняков на Кипре или в Италии, или, возможно, во Флориде».

Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты использовали украинский народ, «чтобы сделать что-то, что принесет пользу» Вашингтону, подчеркнув, что за последние два года Россия стала сильнее экономически и финансово.

Ранее отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина не получит от США помощи, которая необходима для выживания киевского режима. По его мнению, в настоящее время наступает конец Украины, потому что страна не может продолжить сопротивление без значительной материальной поддержки со стороны Вашингтона.

#в стране и мире #Украина #погибшие #американцы #дуглас макгрегор #экс-советник пентагона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»