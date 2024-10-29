Глава ЦРУ предложил 28-дневное перемирие в Газе и обмен заложников

Новый формат прекращения огня в секторе Газа - 28-дневное перемирие и обмен заложников - предложил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на переговорах в Дохе. Об этом сообщает портал Axios.

В частности, предлагается обменять восемь заключенных мужчин или женщин старше 50 лет на несколько десятков палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Издание отмечает, что благодаря такому развитию событий, удастся вывести из тупика переговоры о перемирии и перейти к более детальному и продуктивному диалогу. Однако план может оказаться нереализуемым из-за кардинальных различий в позициях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Если ни одна из сторон не смягчит свою позицию, сделки не будет», - цитирует израильского чиновника издание.

Предполагается, что ХАМАС может смягчить требования после гибели главы политбюро движения Яхьи Синвара.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о скором представлении детальных предложений по достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, лидеры обеих сторон должны принять тот факт, что пришло время остановиться и пойти на трудные компромиссы для поиска сложного решения.

Прежние переговоры о прекращении огня в анклаве, прошедшие в Дохе и Каире, не принесли результатов. Относительных успехов по гуманитарному перемирию в секторе Газа удалось добиться в ноябре 2023 года. Тогда режим прекращения огня действовал около недели.