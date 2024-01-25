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В Хабаровске арестовали чиновника после смерти мужчины от нападения стаи собак

Также избрана мера пресечения в отношении предпринимателя, исполнявшего муниципальный контракт по отлову животных.
Сергей Лебедев 2024-01-25 03:36:01
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

В Хабаровске после смерти мужчины от стаи бродячих собак отправили в следственный изолятор начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по статье за халатность.

Кроме того, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении предпринимателя, исполнявшего муниципальный контракт по отлову бездомных собак. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Напомним, 16 января в Хабаровске стая псов напала и загрызла мужчину. Трагедия произошла в Южном микрорайоне города на улице Айвазовского. Сразу после этого было возбуждено уголовное дело.

При этом местные жители говорят, что уже не первый год страдают из-за бездомных собак. Агрессивные животные часто пытаются напасть и на детей. 

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