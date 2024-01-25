В Хабаровске арестовали чиновника после смерти мужчины от нападения стаи собак

В Хабаровске после смерти мужчины от стаи бродячих собак отправили в следственный изолятор начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по статье за халатность.

Кроме того, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении предпринимателя, исполнявшего муниципальный контракт по отлову бездомных собак. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Напомним, 16 января в Хабаровске стая псов напала и загрызла мужчину. Трагедия произошла в Южном микрорайоне города на улице Айвазовского. Сразу после этого было возбуждено уголовное дело.

При этом местные жители говорят, что уже не первый год страдают из-за бездомных собак. Агрессивные животные часто пытаются напасть и на детей.