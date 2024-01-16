Свора бродячих собак разорвала человека в Хабаровске

Стая бездомных собак напала и загрызла мужчину в Хабаровске утром 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По информации очевидцев, ЧП произошло в районе 7 утра по местному времени на улице Айвазовского в Южном микрорайоне города. Бездомные животные напали на человека, не обращая внимания на прохожих, пытавшихся помочь пострадавшему. Прибывшие на место врачи скорой помощи также не смогли оказать медицинскую помощь жертве из-за находящихся рядом дворняг, мужчина скончался по дороге в больницу.

«Прокуратура индустриального района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных», - сообщили в правоохранительных органах.

Личность и обстоятельства произошедшего на данный момент не установлены. В связи с нападением собак возбуждено уголовное дело. По результатам проверок будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.