В Анголе на время визита Байдена запретили похороны и уличную торговлю

В Анголе на время визита действующего президента США Джо Байдена запретили уличную торговлю и проводить похороны. Об этом сообщили местные СМИ.
В муниципалитетах Катумбела и Луонго похороны, запланированные на 4 декабря, перенесены на следующий день.
Официальный визит Джо Байдена начался в понедельник, и это последняя дипломатическая поездка во время его президентского срока, который заканчивается в январе 2025 года.
Ранее американский президент планировал посетить Анголу в октябре, но перенес визит из-за урагана «Милтон».
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