В Анголе на время визита Байдена запретили похороны и уличную торговлю

В Анголе на время визита действующего президента США Джо Байдена запретили уличную торговлю и проводить похороны. Об этом сообщили местные СМИ.

В муниципалитетах Катумбела и Луонго похороны, запланированные на 4 декабря, перенесены на следующий день.

Официальный визит Джо Байдена начался в понедельник, и это последняя дипломатическая поездка во время его президентского срока, который заканчивается в январе 2025 года.

Ранее американский президент планировал посетить Анголу в октябре, но перенес визит из-за урагана «Милтон».