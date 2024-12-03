МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Анголе на время визита Байдена запретили похороны и уличную торговлю

В ряде регионов Анголы перенесли похороны на следующий день после окончания официального визита американского президента.
Таисия Кваша 2024-12-03 16:55:38
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

В Анголе на время визита действующего президента США Джо Байдена запретили уличную торговлю и проводить похороны. Об этом сообщили местные СМИ.

В муниципалитетах Катумбела и Луонго похороны, запланированные на 4 декабря, перенесены на следующий день.

Официальный визит Джо Байдена начался в понедельник, и это последняя дипломатическая поездка во время его президентского срока, который заканчивается в январе 2025 года.

Ранее американский президент планировал посетить Анголу в октябре, но перенес визит из-за урагана «Милтон».

#в стране и мире #Ангола #Джо Байден #официальный визит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 