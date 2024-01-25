На передовой наградили выполняющих задачи на Донецком направлении тыловиков

Военнослужащим отдельного батальона материального обеспечения 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» вручили государственные награды. Кадры церемонии награждения, которое прошло на передовой, опубликовало Министерство обороны России.

За самоотверженное выполнение задач на Донецком направлении медали «За храбрость» II степени и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени получили офицеры и рядовой состав батальона.

Работа подразделений материально-технического обеспечения на Донецком направлении как кровеносная система обеспечивает бойцов ВС РФ на передовой всем необходимым. Ежедневно автомобили тыловиков, находясь под обстрелами со стороны ВСУ, днем и ночью доставляют к линии боевого соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

Главная задача подразделений МТО - не нарушать бесперебойных поставок. Когда у военнослужащих есть все необходимое, ничто не отвлекает их от выполнения основных задач. Именно поэтому снабжение - важное звено в армейской цепочке, а военнослужащие тыловых подразделений всегда готовы выполнить все поставленные командованием задачи.

Ранее заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вблизи передовой вручил госнаграды военнослужащим Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ. Генерал-полковник отметил, что воинами «крылатой пехоты» гордится вся страна. Замглавы МО РФ пожелал десантникам всего наилучшего и скорейшей победы над противником.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.