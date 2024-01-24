МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замминистра обороны Горемыкин вблизи передовой наградил бойцов ВДВ

Генерал-полковник вручил вручил ордена и медали военнослужащим Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.
2024-01-24 07:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин в зоне специальной операции наградил военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Генерал-полковник вручил бойцам государственные награды. Церемония прошла непосредственно вблизи передовой.

Наград удостоились десантники, проявившие мужество и отвагу в ходе СВО. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ. Были вручили ордена «Мужества», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», «За Храбрость» II степени и Суворова, ножи и благодарности от министра обороны России.

«Поздравляю Вас с награждением боевыми государственными наградами! Вы их заслужили в бою, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость! Вы самые лучшие, настоящие защитники нашего Отечества, нашей страны! », - отметили Виктор Горемыкин.

Генерал-полковник подчеркнул, что воинами «крылатой пехоты» гордится вся страна. Виктор Горемыкин пожелал десантникам всего наилучшего и скорейшей победы над врагом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #награждение #МО РФ #Виктор Горемыкин
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»