Замминистра обороны Горемыкин вблизи передовой наградил бойцов ВДВ

Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин в зоне специальной операции наградил военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Генерал-полковник вручил бойцам государственные награды. Церемония прошла непосредственно вблизи передовой.

Наград удостоились десантники, проявившие мужество и отвагу в ходе СВО. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ. Были вручили ордена «Мужества», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», «За Храбрость» II степени и Суворова, ножи и благодарности от министра обороны России.

«Поздравляю Вас с награждением боевыми государственными наградами! Вы их заслужили в бою, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость! Вы самые лучшие, настоящие защитники нашего Отечества, нашей страны! », - отметили Виктор Горемыкин.

Генерал-полковник подчеркнул, что воинами «крылатой пехоты» гордится вся страна. Виктор Горемыкин пожелал десантникам всего наилучшего и скорейшей победы над врагом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.