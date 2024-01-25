Handelsblatt: Британия хочет купить Taurus для отправки Storm Shadow на Украину

Официальный Лондон предложил Берлину экспортировать в Великобританию дальнобойные немецкие крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

«Это дало бы свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет иной модели - Storm Shadow», - подчеркивается в публикации.

Ранее Бундестаг отклонил проект резолюции о поставке Киеву ракет Taurus. 485 депутатов проголосовали против отправки оружия.

Напомним, Украина несколько месяцев требует от Германии поставок крылатых ракет с дальностью стрельбы 500 километров.