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Handelsblatt: Британия хочет купить Taurus для отправки Storm Shadow на Украину

Лондон предложил Берлину выход из тупиковой дискуссии по поводу поставок Киеву высокоточного оружия большой дальности.
Сергей Лебедев 2024-01-25 02:43:01
© Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Global Look Press

Официальный Лондон предложил Берлину экспортировать в Великобританию дальнобойные немецкие крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

«Это дало бы свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет иной модели - Storm Shadow», - подчеркивается в публикации.

Ранее Бундестаг отклонил проект резолюции о поставке Киеву ракет Taurus. 485 депутатов проголосовали против отправки оружия.

Напомним, Украина несколько месяцев требует от Германии поставок крылатых ракет с дальностью стрельбы 500 километров.

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