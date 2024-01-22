Человек, нашедший потерявшегося на ж/д станции пса Арчи, пропал сам

Хозяин пропавшего на железнодорожной станции пса Арчибальда сообщил, что неизвестный, ранее нашедший пропажу, на встрече не появился и теперь не выходит на связь. Об этом Сергей, хозяин той-терьера Арчи, рассказал в беседе со «Звездой».

«Я ехал на встречу с этим человечком, а он “отморозился”. Я приехал, а толку нет - он просто не вышел на связь. Я не знаю, что делать. Сейчас будем фотографии расклеивать», - рассказал хозяин собаки.

Сергея сняла с электрички охрана во вторник 16 января за конфликт с кем-то из пассажиров, той-терьера высадили одного на следующей станции, где он затем потерялся. Сегодня Сергею написал неизвестный с новостью, что собака у него, однако дальше тот на контакт не шел.

Хозяин пса будет продолжать поиски.