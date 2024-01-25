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Минобороны: ПВО сбила два реактивных снаряда Vampire в Белгородской области

Киев пытался нанести очередной террористический удар около 20.30 в четверг, 25 января.
2024-01-25 21:22:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два реактивных снаряда систем залпового огня RM-70 Vampire уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева нанести очередной террористический удар около 20.30 в четверг, 25 января.

RM-70 Vampire - РСЗО производства Чехии. Именно эта система, а также украинские ракеты «Ольха» использовались для атаки на Белгород 30 декабря. Тогда погиб 21 человек, в том числе трое детей, 110 получили ранения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #Украина #белгородская область #ВСУ #РСЗО Vampire
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