Минобороны: ПВО сбила два реактивных снаряда Vampire в Белгородской области

Два реактивных снаряда систем залпового огня RM-70 Vampire уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева нанести очередной террористический удар около 20.30 в четверг, 25 января.

RM-70 Vampire - РСЗО производства Чехии. Именно эта система, а также украинские ракеты «Ольха» использовались для атаки на Белгород 30 декабря. Тогда погиб 21 человек, в том числе трое детей, 110 получили ранения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.