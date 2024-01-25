«Какой у президента план?»: Техас пригрозил выйти из состава США

Верховный суд США властям Техаса больше не указ, а своя рубаха, как известно, ближе к телу, решил губернатор штата Грег Эбботт и, несмотря на вынесенное судом решение о сносе забора из колючей проволоки, лишь продолжил его укреплять. 38 километров на берегу бурлящей реки Рио-Гранде - естественная преграда на пути нелегальных мигрантов из Мексики в США. Это водораздел, который проходит сегодня между властями страны и столицей штата одинокой звезды, уже давно претендующего на свою независимость.

Обложка журнала Newsweek - как новый символ набирающего там силы движения. «Текзит» - от английского «Техас» и «выход», по аналогии с выходом из ЕС Великобритании. И, что называется, первая ласточка - опубликованное губернатором Грегом Эбботтом заявление.

«Исполнительная власть Соединенных Штатов несет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, включая действующие иммиграционные законы. Президент Байден отказался обеспечить соблюдение этих законов и даже нарушил их», - считает он.

Губернатора Эббота, пока не заявлявшего о своих президентских амбициях, уже поддержал выбывший из предвыборной гонки коллега из Флориды - кандидат на праймериз от республиканцев Рон Десантис. Его точку зрения разделяют губернаторы шести штатов - в основном из центральной части страны. США по форме госустройства - конфедерация. У каждого штата - свое законодательство и национальная гвардия, которая в исключительных случаях подчиняется президенту. Сейчас Джо Байдена призывают воспользоваться этим правом.

«Губернатор Грег Эбботт использует Национальную гвардию Техаса, чтобы чинить препятствия и создавать хаос на границе. Если Эбботт игнорирует вчерашнее решение Верховного суда, президенту США необходимо прямо сейчас установить единоличный федеральный контроль над Национальной гвардией Техаса», - заявил Хоакин Кастро, демократ, представляющий 20-й избирательный округ штата Техас в палате представителей.

Так уже было, когда Дуайт Эйзенхауэр чуть было не вступил в вооруженный конфликт с губернатором штата Арканзас, в конце 1950-х призвавшим Нацгвардию, чтобы не пустить в школу детей афроамериканцев. Считается, что таким образом был положен конец расовой сегрегации. «Какой у президента план?» - спрашивают журналисты, уточняя, что 300 тысяч человек незаконно прибыли в Штаты через южную границу несколько недель назад. Вместо Байдена на этот счет комментарии пока поступают от координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби.

«Какой план? Пожалуйста, посмотрите на то, что мы предлагаем. И опять же, если республиканцы в Палате представителей серьезно относятся к безопасности границ - а они утверждают, что так и есть - тогда им следует направить туда дополнительно 1 300 пограничников», - отбивается он.

Обеспокоенность в администрации Белого дома вызывает и явно пробуксовывающий законопроект Байдена с предложением о выделении 60 млрд долларов на военную помощь для Украины. Его республиканцы увязывают как раз с разрешением миграционного кризиса. По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, за последние 3 года в США оказались 6 миллионов нелегальных мигрантов.

«Я никогда не встречался ни с чем подобным. За один раз границу может перейти от трех до пяти тысяч человек. Причем они даже не скрываются от нас, а просто идут. Они ждут, пока их задержат и оформят все необходимые бумаги», - рассказывает шериф округа Маверик Том Шмербер.

На выборах в 2016 году Трамп выиграл как раз с обещанием построить на границе с Мексикой Великую американскую стену. Едва он занял Овальный кабинет, его предложение начало воплощаться в жизнь. Для финансирования этой идеи Трамп даже ввел в южной части США чрезвычайное положение. Байден потом все это отменил, чем навлек на себя гнев республиканцев. И связь между происходящим сегодня в Техасе и исходом предстоящих президентских выборов, а следовательно и дальнейшей помощью Белого дома Украине, выглядит более чем очевидной.