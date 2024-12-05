МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин снял обязательства платы за газ через Газпромбанк

Новый указ подразумевает отмену операций Газпромбанка по зачислению средств для оплаты за поставки природного газа.
Таисия Кваша 2024-12-05 19:52:02
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели освобождаются от обязательств платы за газ только через Газпромбанк до снятия санкций.

Новый указ признает утратившим силу пункт, согласно которому Газпромбанк принимает операции по зачислению средств от иностранных покупателей для оплаты за поставки природного сжиженного газа.

Напомним, что в ноябре Минфин США расширил санкционный список против России. Туда попал Газпромбанк, БКС-Банк, банк ДОМ.РФ и другие кредитные организации.

#в стране и мире #Владимир Путин #указ #природный газ #Газпромбанк #иностранные покупатели #плата за газ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 