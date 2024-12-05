Путин снял обязательства платы за газ через Газпромбанк

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели освобождаются от обязательств платы за газ только через Газпромбанк до снятия санкций.

Новый указ признает утратившим силу пункт, согласно которому Газпромбанк принимает операции по зачислению средств от иностранных покупателей для оплаты за поставки природного сжиженного газа.

Напомним, что в ноябре Минфин США расширил санкционный список против России. Туда попал Газпромбанк, БКС-Банк, банк ДОМ.РФ и другие кредитные организации.