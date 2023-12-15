Иммунолог Скорпилева предупредила, что корь может вызывать воспаление мозга

Она заявила, что тяжелые формы кори могут приводить к летальному исходу.

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Корь настолько заразна, что если 100 человек проконтактируют с заболевшим, 95-96 человек из них будут инфицированы. Об этом «Звезде» рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Она объяснила, что корь - это острая вирусная инфекция, достаточно тяжелое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Единственная профилактика от этого заболевания - вакцинация, специфического лечения нет, все зависит от симптомов.

«Начинается высокая температура, присоединяется кашель, насморк, с пятого дня заболевания появляется характерная сыпь», - сказала она.

Тяжелые формы могут приводить к летальному исходу. Причем непривитые взрослые чаще умирают от кори, чем дети.

Тяжелые формы - это коревая пневмония, гигантоклеточная пневмония, коревой панэнцефалит, который настолько опасен, что может привести к летальному исходу.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» связал всплеск кори с притоком мигрантов и людей, приехавших с Украины.