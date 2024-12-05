Путин поинтересовался у Мантурова, где заводы и деньги

Президент РФ Владимир Путин на собрании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попытался узнать у вице-премьера РФ Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы и где деньги, выделенные в бюджет строительства.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?» - поинтересовался глава государства.

Мантуров ответил, что два завода планируются к открытию в 2025 году, а заводы по переработке мусора уже есть в стране в достаточном количестве.

Первый вице-премьер объяснил задержку открытия предприятий проблемами с технологиями, которая на данный момент решена.

Владимир Путин поручил Денису Мантурову держать контроль над ситуацией.

На том же собрании российский лидер Владимир Путин потребовал не скрывать перед гражданами условия для получения льготной ипотеки. Он отметил, что многие россияне не знают о лимитах Министерства финансов РФ.