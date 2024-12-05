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Путин потребовал не скрывать условия льготной ипотеки

Президент отметил, что многие россияне не знают о лимитах Минфина.
Сергей Лебедев 2024-12-05 17:04:51
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин потребовал честно информировать граждан об условиях льготных ипотечных кредитов и существующих лимитах. С соответствующим обращением глава государства выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя лимиты по семейной ипотеке.

«Никто не знает о том, что есть какие-то лимиты оказывается у Минфина на семейную ипотеку. <...> Надо, чтобы знали. И тогда будет нормальный диалог с обществом. Будет все понятно. Ничего здесь такого нет особенного. Что скрывать? Это лучше, чем когда люди приходят, а потом бум, а там нет ни шиша», - сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что доступность жилья и уровень медицинской помощи в данный момент являются отстающими сферами в России. По словам главы государства, опросы показывают, что положение дел в этих сферах не устраивает людей.

При этом, согласно опросам, наиболее заметные результаты достигнуты в области ремонта и строительства автодорог, в сфере дошкольного образования, в создании условий для самореализации людей и повышении качества госуслуг.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #ипотека #Президент
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