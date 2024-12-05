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Четверо жителей Шебекино пострадали при обстреле ВСУ

Украинские националисты обстреляли город дважды за день.
Сергей Лебедев 2024-12-05 18:01:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня украинские националисты дважды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека получили осколочные ранения конечностей, спины и головы, а также черепно-мозговые травмы.

Губернатор отметил, что пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Также во время атаки националистов были повреждены восемь частных дома и один автомобиль.

Напомним, две недели назад в результате обстрела Шебекино пострадал один местный житель. Он получил рану лица, но отказался от госпитализации.

Кроме того, при ударе боевиков оказалась повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света остались жители трех улиц.

#в стране и мире #боевики #белгородская область #Обстрел #пострадавшие #Вячеслав Гладков #шебекино
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