Четверо жителей Шебекино пострадали при обстреле ВСУ

Сегодня украинские националисты дважды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека получили осколочные ранения конечностей, спины и головы, а также черепно-мозговые травмы.

Губернатор отметил, что пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Также во время атаки националистов были повреждены восемь частных дома и один автомобиль.

Напомним, две недели назад в результате обстрела Шебекино пострадал один местный житель. Он получил рану лица, но отказался от госпитализации.

Кроме того, при ударе боевиков оказалась повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света остались жители трех улиц.