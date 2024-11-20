Мирный житель Шебекино получил ранение в результате обстрела ВСУ

Мирный житель пострадал в результате обстрела Шебекино украинскими боевиками. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», - цитирует его сообщение RT.

Гладков также проинформировал, что в двух частных домах из-за атаки ВСУ оказались выбиты окна. Помимо этого, была повреждена линия электропередачи, поэтому жители трех улиц временно остались без света.

За сутки 19 ноября в ДНР десять человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Также известно о повреждении трех объектов гражданской инфраструктуры.