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Мирный житель Шебекино получил ранение в результате обстрела ВСУ

Также при обстреле в двух частных домах были выбиты окна.
Анастасия Бобылева 2024-11-20 02:38:00
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Мирный житель пострадал в результате обстрела Шебекино украинскими боевиками. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», - цитирует его сообщение RT.

Гладков также проинформировал, что в двух частных домах из-за атаки ВСУ оказались выбиты окна. Помимо этого, была повреждена линия электропередачи, поэтому жители трех улиц временно остались без света.

За сутки 19 ноября в ДНР десять человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Также известно о повреждении трех объектов гражданской инфраструктуры.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #ранение #шебекино
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