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Путин обозначил отстающие сферы по национальным проектам

Президент России выделил уровень медицинской помощи и доступность жилья среди отстающих сфер по нацпроектам.
Таисия Кваша 2024-12-05 15:57:48
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал самые отстающие сферы.

Уровень медицинской помощи и доступность жилья президент выделил среди отстающих сфер по нацпроектам.

По словам президента, россияне оценили уровень дошкольного образования, состояние дорог и удобство получения госуслуг - это результаты нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги» и «Цифровая экономика».

Напомним, что в мае этого года российский президент Владимир Путин поставил в приоритет такие задачи, как укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для раскрытия талантов и способностей, а также создание комфортной и безопасной среды для жизни и улучшение экологической ситуации в городах и поселках.

#в стране и мире #Владимир Путин #нацпроекты #Совет #заседание #национальные проекты
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