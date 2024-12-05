Путин обозначил отстающие сферы по национальным проектам

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал самые отстающие сферы.

Уровень медицинской помощи и доступность жилья президент выделил среди отстающих сфер по нацпроектам.

По словам президента, россияне оценили уровень дошкольного образования, состояние дорог и удобство получения госуслуг - это результаты нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги» и «Цифровая экономика».

Напомним, что в мае этого года российский президент Владимир Путин поставил в приоритет такие задачи, как укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для раскрытия талантов и способностей, а также создание комфортной и безопасной среды для жизни и улучшение экологической ситуации в городах и поселках.