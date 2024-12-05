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Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл в китайский порт Циндао

Визит российских боевых кораблей в КНР проходит в рамках выполнения задач дальнего похода и продлится до 9 декабря.
2024-12-05 16:53:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей ВМФ России зашел в китайский порт Циндао. Кадрами прибытия поделилось Министерство обороны России.

В составе отряда кораблей корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и «Громкий». Визит в Китай продлится до 9 декабря. Предусмотрены протокольные встречи командования отряда боевых кораблей ВМФ России с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК, взаимное посещение кораблей.

В рамках визита моряки отправятся на экскурсии, познакомятся с местными достопримечательностями. Также поучаствуют в спортивных соревнованиях с китайскими моряками.

Визит в Китай послужит еще одним шагом, направленным на укрепление сотрудничества между флотами России и Китая, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели первые совместные учения. От российской стороны в них участвовали корветы «Резкий», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Китай #армия #ВМФ России #корабли #Циндао
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