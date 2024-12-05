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Лавров анонсировал встречу в Астане между странами-гарантами на тему Сирии

Глава МИД РФ напомнил, что странами-гарантами урегулирования ситуации в Сирии являются Россия, Турция и Иран.
Таисия Кваша 2024-12-05 16:22:22
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции ОБСЕ в Мальте объявил, что на данный момент согласовывается встреча между странами-гарантами в Астане на тему обострения обстановки в Сирии.

«Договариваемся с нашими турецкими и иранскими партнерами о проведении министерской встречи на этой неделе», - заявил он.

Он напомнил, что странами-гарантами урегулирования ситуации в Сирии являются Россия, Турция и Иран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о помощи Сирии со стороны России можно рассчитывать после оценки обстановки. Он уточнил, что речь идет о помощи по ликвидации боевиков для устранения угрозы.

#Россия #в стране и мире #сирия #Сергей Лавров #Турция #Иран #МИД РФ #Астана #страны-гаранты
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