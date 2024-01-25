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Мишустин объявил об индексации с 1 февраля на 7,5% более 40 соцвыплат

Речь идет об увеличении размера выплат ветеранам ВОВ и боевых действий, Героям России, материнского капитала и других пособий.
Елизавета Кондрикова 2024-01-25 16:26:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство России проиндексирует с 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий, соответствующее постановление уже подписано, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства без проволочек», - уточнил Мишустин.

Размер индексации составит 7,4%, передает Life, она затронет ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам ВОВ и боевых действий, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и Героям России.

Отдельно премьер упомянул помощь семьям - увеличится пособие при рождении ребенка, размер материнского капитала на первого, второго и последующего ребенка. Осуществление увеличений пособий полностью заложено в федеральном бюджете.

Мишустин также призвал представителей администраций регионов проследить за этим процессом.

Напомним, что в том числе в начале 2024 года будут проиндексированы пенсии - также на 7,5% с учетом процента инфляции. По подсчетам президента РФ Владимира Путина, с 2022 года произошло три индексации пенсий суммарно на 23%.

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