Пенсии в начале 2024 года проиндексируют на 7,5%

По словам Владимира Путина, с декабря 2022 года пенсии индексировались трижды (с учетом будущей индексации в начале 2024 года) и суммарно эта цифра составляет 23%.

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В начале 2024 года ожидается индексация пенсий не ниже процента инфляции и составит 7,5%.

«Мы проиндексировали пенсии в декабре 2022 года на 10%, потом весной еще на 4% по инфляции, и вот с начала этого года будет еще индексация», - уточнил Путин.

По его подсчетам, за это время произошло три индексации суммарно на 23%, а тарифы на ЖКХ не поднимались с июля прошлого года. Их увеличение планируется в июне 2024 года. В целом Владимир Путин считает, что все надо делать своевременно, тарифы должны расти мягко и доходы граждан тоже.

Напомним, индексация пенсий и выплат на 5% для жителей столицы в 2024-2026 годах заложили в бюджет, принятый в ноябре. Согласно документу, в общей сумме на социальную поддержку москвичей будет выделено 619,5 миллиарда рублей.

С 1 января москвичам проиндексируют пенсии и социальные выплаты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей.