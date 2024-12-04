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Оператор БПЛА уничтожил пост разведки ВСУ в Харьковской области

Украинский разведывательный пост был оборудован на вышке связи - там находились видеокамеры наблюдения.
2024-12-04 17:59:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеского разведывательного поста в Харьковской области. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Север».

Украинский пост разведки, оборудованный на стационарной выше связи, обнаружили при помощи беспилотниого летательного аппарата. Там находились видеокамеры. 

Чтобы уничтожить их, российские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат. Камеры были уничтожены прямым попаданием. Успешный удар, нанесенный по вышке связи, зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что оператор FPV-дрона поразил украинский БТР-4 в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Харьковская область #FPV-дроны #Пост разведки
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