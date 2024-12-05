ВСУ потеряли более 300 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает об том, что противник потерял более 300 боевиков за сутки действий на Курском направлении.

Кроме этого, отмечено, что военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить три танка ВСУ, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины.

Еще наши войска уничтожили на этом направлении за сутки пять украинских автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять вражеских минометов.

Ранее сообщалось, что летчики, управляющие разведывательно-ударным вертолетом Ка-52М, поддержали наземные войска в курском приграничье. Они разнесли на куски украинский опорный пункт вместе с боевиками при помощи авиационных ракет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.