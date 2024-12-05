МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-52М поддержал наземные войска в курском приграничье

Летчики применили авиационные ракеты и уничтожили боевиков ВСУ, засевших в опорном пункте.
2024-12-05 11:44:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта с боевиками в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52. 

Летчики поддерживали российские наземные войска - подразделения группировки войск «Север». Экипаж действовал в составе смешанной тактической группы и применял авиационные ракеты. 

Координаты целей предоставил передовой авиационный наводчик. Он же и подтвердил их уничтожение. 

Нанеся удар, летчики выполнили противоракетные маневры на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки, чтобы не допустить попадания ракет вражеских ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику с боевиками управляемой ракетой в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #вертолеты #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 