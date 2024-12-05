Экипаж Ка-52М поддержал наземные войска в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта с боевиками в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Летчики поддерживали российские наземные войска - подразделения группировки войск «Север». Экипаж действовал в составе смешанной тактической группы и применял авиационные ракеты.

Координаты целей предоставил передовой авиационный наводчик. Он же и подтвердил их уничтожение.

Нанеся удар, летчики выполнили противоракетные маневры на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки, чтобы не допустить попадания ракет вражеских ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику с боевиками управляемой ракетой в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.