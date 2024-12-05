Цивилева посетила дом с новыми квартирами для военных в Подольске

В подмосковном Подольске военнослужащим вручили ключи от служебных квартир. В торжественной церемонии приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Замглавы оборонного ведомства поздравила военных с новосельем и подчеркнула, что решение вопроса с жильем - один из главных приоритетов Минобороны.

«Для нас очень важно, и это первостепенная задача Министерства обороны, обеспечить наших военнослужащих жильем. Мы знаем, что существуют проблемы. Для этого мы и пришли, чтобы их решать. Это сегодня маленький шаг на пути того, чтобы каждого военнослужащего вместе с семьей обеспечить сначала служебным, а потом постоянным жильем», - отметила она.

Военнослужащие получили светлые, просторные квартиры с чистовой отделкой. Ключи от служебного жилья вручены 56 семьям. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой. Детский сад и школа расположены в шаговой доступности.

Ранее Цивилева вручила ключи от отечественных автомобилей ветеранам спецоперации. Машины оборудованы системой ручного управления. Такой транспорт сам по себе техническое средство реабилитации, он позволяет учиться, работать, помогать близким.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.