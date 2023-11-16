Оптовые цены на красную икру упали на 25%

Цены на икру в магазинах уже начали реагировать на увеличение производства. Но к Новому году на ее стоимости может сказаться ажиотаж.

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Оптовые цены на красную икру снизились на Дальнем Востоке на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. Это произошло из-за удачной лососевой путины. Она стала одной из рекордных за всю историю наблюдений.

Хороший вылов горбуши и других лососевых на Дальнем Востоке привел к снижению оптовой цены на икру горбуши до 3,5 тысячи рублей. Это на четверть меньше, чем год назад.

Более ценная икра кеты стоит столько же - 4 тысячи рублей за килограмм, но встречаются предложения и за 3,5 тысячи, на 12% дешевле прошлого года.

После удачной лососевой путины вырос объем выпуска красной икры. Производство деликатеса почти на 17% превысило показатель рекордного 2018 года.

Цены на икру в магазинах уже начали реагировать на увеличение производства. Но к Новому году на ее стоимости может сказаться ажиотаж.