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Минобороны Британии сообщило, что подготовило более 38 тысяч украинских военных

Более 34 тысяч человек поучаствовали в программе подготовки пехоты.
Сергей Лебедев 2024-01-25 02:01:01
© Фото: Larissa Schwedes, dpa, Global Look Press

Великобритания и ее союзники подготовили более 38 тысяч украинских военных. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства обороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что более 34 тысяч человек поучаствовали в программе подготовки пехоты. Еще 4 тысячи военных прошли спецкурсы саперов, медиков и морской пехоты.

Напомним, недавно в ВСУ заявили, что украинские военнослужащие проходят подготовку в 34 странах, входящих в коалицию партнеров. Так, например, с ними работают в США, Великобритании, в большинстве стран ЕС, Канаде, Норвегии, Австралии и Грузии.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что государство не отправит ни одного солдата на Украину до завершения конфликта. После него страна может отправить своих инструкторов.

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