Бойцы ВС РФ взяли позиции врага и офицера ВСУ, который пришел туда с проверкой

Боец с позывным Лева рассказал, как беспечный украинский офицер нарвался на его штурмовую группу. Видеозапись рассказа опубликовало Минобороны России.

Однажды российским бойцам удалось просочиться на позиции неприятеля и овладеть украинскими позициями, да так, что далеко не все боевики это поняли.

«Запрыгнули в тыл противнику. Так получилось, что к нам пришел их непосредственный начальник. Но он не ожидал, что мы там окажемся», - рассказал Лева.

Поначалу офицер начал кричать, ругаться и хвататься за пистолет - видимо, решил, что перед ним его же люди, которые игнорируют его команды. Но уже скоро жизнь показала ему, насколько же он ошибался.

Лева добавил, что в тот раз его группа смогла отбить у противника господствующую высоту.

Ранее сообщалось, что группировка «Восток» сорвала девять попыток усиления передовых позиций ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.