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Бойцы ВС РФ взяли позиции врага и офицера ВСУ, который пришел туда с проверкой

Офицер ВСУ вначале вообще ничего не понял - он начал кричать, ругаться и хвататься за пистолет, видимо решив, что перед ним его же люди, которые игнорируют его команды.
2024-01-25 14:57:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боец с позывным Лева рассказал, как беспечный украинский офицер нарвался на его штурмовую группу. Видеозапись рассказа опубликовало Минобороны России. 

Однажды российским бойцам удалось просочиться на позиции неприятеля и овладеть украинскими позициями, да так, что далеко не все боевики это поняли. 

«Запрыгнули в тыл противнику. Так получилось, что к нам пришел их непосредственный начальник. Но он не ожидал, что мы там окажемся», - рассказал Лева.

Поначалу офицер начал кричать, ругаться и хвататься за пистолет - видимо, решил, что перед ним его же люди, которые игнорируют его команды. Но уже скоро жизнь показала ему, насколько же он ошибался. 

Лева добавил, что в тот раз его группа смогла отбить у противника господствующую высоту. 

Ранее сообщалось, что группировка «Восток» сорвала девять попыток усиления передовых позиций ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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