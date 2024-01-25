Бойцы ВС РФ сорвали девять попыток усиления противником передовых позиций в районах Новомихайловки, Старомайорского и Равнополя. О выполнении боевых задач на Южно-Донецком направлении сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Кроме того, ВС РФ поразили пункты дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы противника в районах Константиновки, Новомихайловки и Веселого Гая. В ходе нанесения ударов российские военные применили артиллерийские орудия, а также дроны-камикадзе «Ланцет».

Суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком направлении составили до 105 человек. Уничтожено несколько единиц техники, включая буксируемые гаубицы FH70 и Д-20, САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град».

Кроме того, российские военные отразили три атаки и две контратаки украинских штурмовых групп на Купянском направлении. За сутки противник потерял до 175 человек и несколько единиц военной техники, включая два танка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.