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Стало известно, почему Лукашенко объявил об участии в выборах в РФ

По словам пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, белорусский лидер анонсировал свое участие в президентской гонке именно в России из-за стечения обстоятельств.
Глеб Владовский 2024-10-24 12:06:45
© Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Globallookpress

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии в выборах в 2025 году, которое он сделал, находясь в России, является совпадением. Об этом рассказала корреспонденту Life пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Действительно, президент, как и вся белорусская делегация, узнали об этом по прилете. Российские журналисты спросили - президент ответил», - подчеркнула спикер.

По ее словам, заявление, которое сделал Лукашенко в Казани, не следует воспринимать как однозначно положительный ответ.

«Он сказал: "Если сторонники скажут и ситуация в Беларуси так будет складываться, то (президент. - Прим. ред.) будет выдвигать свою кандидатуру"», - приводит слова пресс-секретаря агентство.

Напомним, что белорусский лидер прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября.

#в стране и мире #белоруссия #Александр Лукашенко #брикс #президентские выборы
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