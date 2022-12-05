Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера

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В конце ноября стало известно, что знаменитый тюремный комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге передадут для продажи на торгах. Ожидается, что два здания из красного кирпича, ставшие достопримечательностью Северной столицы, снесут. Писатель Андрей Константинов, автор цикла «Бандитский Петербург», прокомментировал «Звезде» новости о продаже.

«Место не очень хорошее... Бывает намоленное место, бывает место, куда ушла вся человеческая чернота. Как там люди будут пить, есть и развлекаться, не ясно. Но оставлять это в прежнем виде совсем плохо. Это развалившийся замок Люцифера. Я там был весной, это производит впечатление ужаса. Лучше бы там что-нибудь сделали... Расположение хорошее, центр Петербурга. Так оставлять это нельзя...» - рассказал писатель.

Комплекс «Кресты» был построен на берегу Невы в конце XIX века. В 2017 году арестантов перевели в новый комплекс, а судьба старых строений находилась в подвешенном состоянии.