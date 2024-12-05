МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автоэксперт пояснил, как правильно мыть автомобиль зимой

По мнению эксперта, прежде всего необходимо обратить внимание на замки и петли транспортного средства.
Глеб Владовский 2024-12-05 14:11:33
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Несмотря на огромную популярность автомоек самообслуживания у автомобилистов, есть нюанс, который необходимо учесть при их использовании зимой. О том, как правильно мыть транспортное средство в это время года рассказал в беседе с Радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, прежде всего нужно обратить внимание на замки и дверные петли у автомобиля. Для этого их следует сперва хорошо почистить, а затем смазать силиконовой смазкой.

«Многие "пшикают" непонятной жижей из баллончика и считают, что они что-то там смазали. Пока еще не исчезли качественные смазки, их нужно использовать», - рассказал автоэксперт.

Шапарин также добавил, что мойки, замки, швы и полости необходимо тщательно продуть. Эта недорогая по стоимости процедура сильно снижает риск того, что автомобиль замерзнет и не откроется.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со «Звездой» рассказал, зачем нужно намазывать машину воском перед холодами.

#в стране и мире #автомойка #автоэксперт #мытье автомобиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 