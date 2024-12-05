Автоэксперт пояснил, как правильно мыть автомобиль зимой

Несмотря на огромную популярность автомоек самообслуживания у автомобилистов, есть нюанс, который необходимо учесть при их использовании зимой. О том, как правильно мыть транспортное средство в это время года рассказал в беседе с Радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, прежде всего нужно обратить внимание на замки и дверные петли у автомобиля. Для этого их следует сперва хорошо почистить, а затем смазать силиконовой смазкой.

«Многие "пшикают" непонятной жижей из баллончика и считают, что они что-то там смазали. Пока еще не исчезли качественные смазки, их нужно использовать», - рассказал автоэксперт.

Шапарин также добавил, что мойки, замки, швы и полости необходимо тщательно продуть. Эта недорогая по стоимости процедура сильно снижает риск того, что автомобиль замерзнет и не откроется.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со «Звездой» рассказал, зачем нужно намазывать машину воском перед холодами.