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Автоэксперт Попов посоветовал намазать машину воском перед холодами

Водителям также предложили отполировать фары, так как летом их могла исцарапать пыль.
Алексей Курильченко 2024-10-11 10:25:56
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автовладельцам следует заранее начать подготовку авто к холодам, особое внимание нужно уделять защите кузова. О способах защитить машину в зимний период «Звезде» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Я всегда перед зимой мою автомобиль и обрабатываю все кузовные детали воском - наношу тонкую пленку, которая позволит защитить кузов от крупинок соли и песка. Эту процедуру потом повторяю - где-то в конце января. Второе - щетки стеклоочистителя зимой нам даже нужнее, чем летом. Это сезонный товар - за лето они истрепались, поэтому имеет смысл их поменять», - рассказал эксперт.

В бачок стеклоомывателя нужно залить «зимние» жидкости. Стоит подумать и о замене аккумулятора, если он используется уже три-четыре сезона. Также стоит обработать резинки уплотнителей, чтобы они не дубели на морозе и не изнашивались. Для дизельных авто стоит начать добавлять в топливо антигель.

«Второй год подряд я начал полировать фары, потому что летом на них летел песок из-под колес. Отполировать их перед темной зимой - неплохая идея. И колеса готовим - пока заменять их рано, среднесуточная температура должна быть не выше 4-6 градусов. Поймать этот момент довольно сложно, так как погода может сыграть злую шутку и вам придется правильно выбирать скорость и дистанцию», - отметил Попов.

Владельцам электромобилей стоит заняться обслуживанием батарей - это важнейшая часть машины, поэтому в старых авто их лучше заменить.

#Автомобили #зима #автоэксперт #наш эксклюзив #дмитрий попов
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