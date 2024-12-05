Лавров прибыл на Мальту, где пройдет совещание глав МИД стран ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в ежегодном совещании глав МИД стран ОБСЕ. Кадры прибытия министра иностранных дел для участия в 31-м заседании СМИД ОБСЕ опубликовал МИД РФ.

Это первая поездка Лаврова в страну, которая является членом Европейского союза, с начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ пройдет с 5 по 6 декабря в городе Валлетта. Участники встречи планируют обсудить ситуацию в сфере безопасности в Евроатлантическом и Евразийском регионах и подведут итоги работы организации за 2024 год.

Ранее участие Лаврова в СМИД ОБСЕ анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова и замминистра иностранных дел России Александр Грушко. По словам Захаровой, принимающая сторона обязана обеспечить условия для работы представителей всех государств - членов ОБСЕ.