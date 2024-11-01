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Лавров в декабре посетит страну ЕС впервые с начала СВО

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоится на Мальте
Владимир Рубанов 2024-11-01 04:20:40
© Фото: Jin Yu Xinhua, Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров впервые после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году посетит страну, которая является членом Европейского союза. Об этом пишут «Ведомости».

Лавров приедет на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Оно состоится на Мальте, сообщила изданию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Принимающая сторона должна обеспечить условия для работы представителей всех государств - членов ОБСЕ, рассказала Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что российская делегация намерена участвовать в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро.

#Сергей Лавров #Мария Захарова #ЕС #евросоюз #МИД России #Мальта #Европейский союз #смид обсе
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