Лавров в декабре посетит страну ЕС впервые с начала СВО

Глава МИД России Сергей Лавров впервые после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году посетит страну, которая является членом Европейского союза. Об этом пишут «Ведомости».

Лавров приедет на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Оно состоится на Мальте, сообщила изданию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Принимающая сторона должна обеспечить условия для работы представителей всех государств - членов ОБСЕ, рассказала Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что российская делегация намерена участвовать в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро.