Летевшие из РФ в Узбекистан лайнеры сели в других местах из-за непогоды

Летевшие из России в Узбекистан три пассажирских самолета были вынуждены сесть на посадку в других точках. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропортов Узбекистана.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия вынудили пилотов трех разных лайнеров совершить посадку в других городах Узбекистана. Так, 4 декабря следовавший из Санкт-Петербурга в Термез самолет столкнулся с неблагоприятными погодными условиями в конечной точке маршрута. В результате было решено посадить воздушное судно в Самарканде.

В тот же день летевший из Уфы в Наманган борт оказался в похожей ситуации. Погодные условия вынудили пилотов посадить самолет в Ташкенте. А 5 декабря туман вынудил экипаж летевшего из Москвы в Навои лайнера совершить посадку в Самарканде.

Все три борта успешно приземлились на новых точках маршрута. Никто из пассажиров и членов экипажей самолетов не пострадал.