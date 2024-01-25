Трепову* доставили в суд для оглашения приговора по делу о теракте

Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) доставили во 2-й Западный окружной военный суд, передает корреспондент «Звезды» с места.

Рядом со зданием суда в настоящий момент находится большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня, 25 января, суд огласит ей приговор по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Напомним, обвинение запросило для Треповой* 28 лет колонии. Прокурор также требует оштрафовать ее на 800 тысяч рублей.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.