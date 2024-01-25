Суд приговорил к смерти поджигателя анимационной студии в Киото

Поджигатель анимационной студии в Киото Синдзи Аобу будет казнен. Соответствующее решение в отношении 45-летнего японца принял окружной суд, сообщает The Japan Times.

Осужденный заявил, что студия отвергла его работы на ежегодном конкурсе, а после украла творческие идеи. В ходе следствия подтверждения этим заявлениям не нашлось. Защита пыталась убедить суд, что в момент поджога Аобу бредил, однако его признали вменяемым. От последнего слова приговоренный к смерти отказался.

Трагедия в Киото произошла в 2019 году и стала одним из самых массовых убийств в Японии. Синдзи Аобу направился в Киото из своего дома в городе Сайтама и поджег студию. Жертвами инцидента стали 36 человек, еще 32 сотрудника студии получили ранения.