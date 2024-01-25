МО КНР назвало НАТО «ходячей военной машиной»

НАТО является «ходячей военной машиной», которая несет хаос всюду, где бы ни появилась, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. В оборонном ведомстве призвали альянс прекратить фабриковать ложь и перестать предпринимать опасные действия, которые вызывают хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы обратили внимание на неподобающие заявления генерального секретаря НАТО по поводу Китая. Будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания», - цитирует РИА Новости слова У Цяня.

Он раскритиковал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о «региональном характере альянса», отметив, что он использует «китайскую угрозу» и приближается к АТР, тем самым провоцируя противостояние между блоками. В результате под угрозой находится региональная безопасность.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что действия НАТО негативно влияют на ситуацию в Европе. Он отметил высокую интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО. По данным Генштаба РФ, Запад стремится к созданию новых очагов напряженности, поддерживая конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.