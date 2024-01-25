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ВС РФ отразили три атаки и две контратаки ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих.
2024-01-25 11:55:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы ВС РФ отразили три атаки и две контратаки украинских штурмовых групп на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он также рассказал об уничтожении украинской САУ «Гвоздика» расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б» в районе Радьковки.

За сутки украинская сторона потеряла на Купянском направлении до 175 человек. Помимо потерь в личном составе, противник лишился нескольких единиц военной техники, включая два танка, САУ «Гиацинт-С», четыре САУ «Гвоздика», три миномета, пункт боепитания и пункт управления беспилотниками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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