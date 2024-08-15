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В РФ планируют сократить бюджетные места для олимпиадников

Олимпиадники смогут занять не более 70% от выделенных бюджетных мест.
Услада Дубинина 2024-08-15 09:30:37
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Минобрнауки РФ предложило ограничить количество бюджетных мест для поступающих без вступительных испытаний. В министерстве рассматривают вариант предоставления олимпиадникам не более 70% от выделенных бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», - цитирует ТАСС сообщение министерства. 

Особое право получат победители и призеры олимпиад школьников за 11 класс. Возможность поступить без вступительных испытаний также будут иметь победители и призеры олимпиад школьников 1 и 2 уровня. 

В Минобрнауки РФ уточнили, что в ведущих ВУЗах страны количество зачисленных олимпиадников в некоторых случаях превышает число поступивших на бюджетные места. Например, в Сеченовском университете предоставили особое право на поступления школьникам, которые победили в олимпиадах за 10 и 11 классы, а также получили 1-3 уровень. 

Всего в 2024 году выделено более 621 тысячи мест для обучения на бюджетной основе. По данным Рособрнадзора, число зачисленных олимпиадников составляет 2% от количества поступивших на бюджет. 

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