В РФ планируют сократить бюджетные места для олимпиадников

Минобрнауки РФ предложило ограничить количество бюджетных мест для поступающих без вступительных испытаний. В министерстве рассматривают вариант предоставления олимпиадникам не более 70% от выделенных бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников», - цитирует ТАСС сообщение министерства.

Особое право получат победители и призеры олимпиад школьников за 11 класс. Возможность поступить без вступительных испытаний также будут иметь победители и призеры олимпиад школьников 1 и 2 уровня.

В Минобрнауки РФ уточнили, что в ведущих ВУЗах страны количество зачисленных олимпиадников в некоторых случаях превышает число поступивших на бюджетные места. Например, в Сеченовском университете предоставили особое право на поступления школьникам, которые победили в олимпиадах за 10 и 11 классы, а также получили 1-3 уровень.

Всего в 2024 году выделено более 621 тысячи мест для обучения на бюджетной основе. По данным Рособрнадзора, число зачисленных олимпиадников составляет 2% от количества поступивших на бюджет.