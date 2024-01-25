Hasht e Subh: из упавшего в Афганистане самолета похитили более $1 млн

Из рухнувшего в горах Афганистана российского самолета украли 1,2 млн долларов, пишет газета Hasht e Subh, ссылаясь на местные источники в провинции Бадахшан, где упал борт.

«Надежные источники сообщили газете, что после кражи этой суммы денег губернатор... в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб... назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела», - говорится в сообщении.

Ни со стороны Афганистана, ни со стороны России эта информация пока не подтверждалась и не опровергалась.

Напомним, воздушное судно рухнуло в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Самолет летел из таиландской Паттайи в Москву. Всего на борту находились шесть человек - два пилота и четыре пассажира.

При этом два пассажира - супружеская пара - погибли, выживших доставили в Кабул. Накануне отец одного из пилотов рассказал «Звезде» о коротком звонке, который сын успел сделать из больницы.