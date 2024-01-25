Житель Сахалина два дня живет в занесенной снегом машине

Автомобилист два дня ночует в занесенной снегом машине на Сахалине. Он съехал в кювет на загородной трассе и не может самостоятельно из него выбраться. Тем временем топливо заканчивается, а сам владелец авто не ел уже двое суток.

«Я не могу оставить машину. Сегодня ночью я до трех часов не спал, и несколько человек три раза выходили на дорогу и издалека смотрели, есть ли кто-то в машине», - рассказал автомобилист в беседе с RT.

Автовладелец опасается, что если не предпринять срочных мер, то его машину занесет снегом и потом ее будет очень сложно найти.

Между тем в Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС. Полторы тысячи человек остаются без электроснабжения, ограничено движение на восьми участках региональных и федеральных автодорог, нарушена работа всех видов транспорта. Местные жители на внедорожниках пытаются оказать помощь застрявшим автолюбителям, дежурят спасатели на снегоходах.