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Житель Сахалина два дня живет в занесенной снегом машине

На Сахалине бушует непогода, спасатели объявили режим ЧС, дороги заметены, движение по ним ограничено.
Ян Брацкий 2024-01-25 11:47:01
© Фото: Alfred Schauhuber, CHROMORANGE, Global Look Press

Автомобилист два дня ночует в занесенной снегом машине на Сахалине. Он съехал в кювет на загородной трассе и не может самостоятельно из него выбраться. Тем временем топливо заканчивается, а сам владелец авто не ел уже двое суток.

«Я не могу оставить машину. Сегодня ночью я до трех часов не спал, и несколько человек три раза выходили на дорогу и издалека смотрели, есть ли кто-то в машине», - рассказал автомобилист в беседе с RT.

Автовладелец опасается, что если не предпринять срочных мер, то его машину занесет снегом и потом ее будет очень сложно найти.

Между тем в Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС. Полторы тысячи человек остаются без электроснабжения, ограничено движение на восьми участках региональных и федеральных автодорог, нарушена работа всех видов транспорта. Местные жители на внедорожниках пытаются оказать помощь застрявшим автолюбителям, дежурят спасатели на снегоходах.

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