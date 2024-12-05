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Расчет Д-30 группировки «Запад» обрушил снаряды на опорник ВСУ

Помимо взводного опорного пункта, была уничтожена живая сила противника.
2024-12-05 13:07:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия Д-30 группировки войск «Запад» уничтожил взводный опорный пункт и живую силу ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. В этот раз при выполнении огневых задач на одном из направлений СВО расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ», - говорится в сообщении.

Ведомство показало кадры боевой работы с разных ракурсов. На записи видно, как расчет делает необходимые вычисления, наводит Д-30 на цель и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено под навесом из бревен. Стреляющий движением руки приводит в действие спусковой механизм, раздается выстрел.

Помогают артиллеристам операторы беспилотников. С помощью БПЛА корректируются удары и фиксируются на камеру попадания. Для исключения обнаружения противником позиции оборудованы под землей ходами, сообщениями и всем необходимым для выполнения боевой задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #д-30 #МО РФ #СВО
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