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Расчет Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в Кореневском районе Курской области

После первого попадания по зданию боевики выскочили наружу и бросились бежать.
2024-11-29 06:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в Кореневском районе Курской области. Разведчики нашли пехоту противника в промышленном здании. Они установили координаты и передали их артиллеристам.

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 быстро развернули орудие и открыли огонь. После первого попадания по зданию боевики выскочили наружу и бросились бежать. Вторым и третьим выстрелами пехоту противника уничтожили.

После этого артиллеристы спрятали орудие и ушли в укрытие.

Артиллеристы из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожают вражескую бронетехнику, огневые точки, склады боеприпасов и укрепления в Курской области. Они помогают штурмовым подразделениям вытеснить украинские войска с российской территории.

Расчеты работают днем и ночью. Они могут прицельно бить по противнику с расстояния больше 8 километров со скоростью 8 выстрелов в минуту.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #артиллерия #гаубица #Украина #Курская область #ВСУ #д-30 #кореневский район
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