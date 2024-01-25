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Один человек погиб при ЧП на фекальной станции в Оренбургской области

Как уточняется, у него было зафиксировано 95% ожогов тела.
Анна Назайкина 2024-01-25 11:18:01
© Фото: pool_56, Telegram © Видео: pool_56, Telegram

Одного человека без признаков жизни обнаружили под завалами после ЧП на фекальной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Как сообщили в МЧС, к настоящему моменту его уже удалось извлечь из-под завалов.

По информации от региональных властей, один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице.

В настоящий момент причина произошедшего выясняется. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за взрыва газового баллона.

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