Один человек погиб при ЧП на фекальной станции в Оренбургской области

Одного человека без признаков жизни обнаружили под завалами после ЧП на фекальной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Как сообщили в МЧС, к настоящему моменту его уже удалось извлечь из-под завалов.

По информации от региональных властей, один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице.

В настоящий момент причина произошедшего выясняется. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за взрыва газового баллона.