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В Новотроицке ввели режим ЧС после взрыва на фекальной станции

В результате инцидента пострадали три человека, они переданы медикам.
Ян Брацкий 2024-01-25 10:46:01
© Фото: pojarnoe_depo, Telegram © Видео: pojarnoe_depo, Telegram

В Новотроицке Оренбургской области введен режим ЧС после взрыва на насосно-фекальной станции. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В Новотроицке введен режим ЧС муниципального характера. На месте работают все экстренные службы, ситуация находится под контролем», - сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

Сообщение о ЧП поступило в 11.20. К этому часу на месте работают 57 спасателей и 20 единиц специальной техники, ведется разбор завалов. Трое пострадавших переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, уточнил Ситников. Ранее сообщалось, что под завалами насосной станции могут находиться до семи человек.

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