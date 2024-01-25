Лавров заявил, что США не добьются пропуска своих военных кораблей в Черное море

Пентагон не добьется от Турции изменений правил захода военных кораблей в Черное море. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Я не думаю, что это у них получится», - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ранее помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила о намерении Вашингтона добиться «благоприятной среды», подразумевающей открытие акватории Черного моря. Глава МИД России допустил, что Штаты могут оказать на Турцию давление, чтобы Анкара смягчила режим проливов.

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия Конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», - добавил министр.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что позиция Турции о присутствии военных кораблей в Черном море не позволит Лондону создать военно-морскую коалицию для помощи Украине. Как отметил посол, два минных тральщика с украинскими флагами уже два года стоят в одном из британских портов, потому что не могут войти в черноморскую акваторию.