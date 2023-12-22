Посол Келин заявил, что Британия не отправит корабли в Черное море из-за Турции

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Позиция Турции о направлении в Черное море военных кораблей не позволит инициативе Великобритании по созданию военно-морской коалиции для помощи Украине принести какой-либо результат. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью агентству ТАСС.

Российский посол обратил внимание на то, что в портах Британии на протяжении двух лет стоят два минных тральщика с украинскими флагами, которые не могут пройти в акваторию Черного моря. Дипломат объяснил это позицией Турции из-за Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в черноморских проливах и запрещающей проходы кораблей «воюющих держав».

«Британцы передали три вертолета морской разведки и спасания Sea King. Проводилось также обучение специальных сил для работы на море - это британцы действительно умеют. И это все, на что они способны. Поэтому серьезного, значительного эффекта, который мог бы повлиять на обстановку, от всех этих усилий и коалиций не наблюдается», - заявил Келин.

Ранее на сайте Минобороны Британии появилось сообщение о планах создать совместную с Норвегией коалицию по поддержке морских возможностей Украины. В рамках коалиции планируется закупка для ВМС Украины двух противоминных судов класса Sandown (MCMV), развитие морской пехоты ВСУ и «открытие важных экспортных маршрутов».